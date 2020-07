E’ sempre tempo di cessioni per il calciomercato Roma. L’obiettivo primario del club giallorosso è infatti quello di alleggerire il monte ingaggi cedendo dei calciatori, in modo da sfoltire anche l’organico.

Ci sono tanti elementi che sembrano essere sul piede di partenza, ma nel frattempo è arrivata anche una cessione di fatto ufficiale. Come riporta ForzaRoma.info infatti Maxime Gonalons diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Granada.

Calciomercato Roma, scatta la clausola per Gonalons

L’accordo per il centrocampista francese Maxime Gonalons prevedeva infatti l’obbligo di riscatto qualora il Granada fosse riuscito a salvarsi nella Liga spagnola. Salvezza che è diventata matematica dopo l’ultimo turno, quindi arriverà per il mediano il trasferimento a titolo definitivo.

Il Granada dovrà pagare una somma di 4 milioni alla Roma per il giocatore e il club giallorosso realizzerà dunque una plusvalenza di 2 milioni. In Spagna Gonalons, ex stella del Lione, è riuscito ad avere senz’altro un rendimento migliore che non quello fatto vedere in Italia. In questa Liga ha collezionato 19 gettoni di presenza.

