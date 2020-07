Calciomercato Roma, non solo Inter su Dzeko: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, torna in bilico il futuro di Edin Dzeko. In caso di cessione non c’è solo l’Inter interessata all’attaccante: tre club di Premier League sono sulle sue tracce.

Torna ad essere in bilico il futuro di Edin Dzeko. Non certo per volontà del giocatore e della famiglia, che si trovano benissimo nella Capitale e non perdono occasione per manifestarlo, anche pubblicamente. L’eventuale partenza del bomber bosniaco è esclusivamente vincolata a questioni di bilancio. L’ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni pesa molto sulle casse della Roma. Non a caso nei giorni scorsi si è parlato anche di un prolungamento per un’ulteriore stagione, spalmando così l’ingaggio su tre anni a circa 5 milioni a stagione. Un’ipotesi che ad oggi non è ancora stata affrontata in maniera concreta, mentre l’idea di ascoltare eventuali offerte per il calciatore sta prendendo sempre più corpo.

Nelle ultime ore, Calciomercato.it ha confermato un ritorno di fiamma dell’Inter, dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate. Il club nerazzurro accoglierebbe a braccia aperte l’ex Manchester City, al pari di altre squadre. Secondo le informazioni in possesso di AsRomalive.it, infatti, anche tre società inglesi hanno chiesto informazioni sul nove giallorosso. Con l’Arsenal c’è stato qualche discorso durante le trattative per Mkhitaryan. I Gunners valuteranno offerte per Aubameyang e Lacazette e l’intenzione è di sostituirli con un bomber di esperienza e con un giovane di prospettiva. Dzeko piace molto anche all’Everton di Carlo Ancelotti e al Newcastle, che, alle prese con il cambio di proprietà, sta cercando rinforzi di livello internazionale.

