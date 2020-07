Calciomercato Roma, mamma Zaniolo spegne ogni rumor

Uno dei tanti rumor del calciomercato Roma degli ultimi mesi riguarda sempre la possibile cessione di Nicolò Zaniolo. Giocatore che il club vuole però confermare a tutti i costi, nonostante i noti problemi di bilancio.

Oggi Zaniolo festeggia il suo compleanno con l’augurio di tornare al più presto in campo per la squadra di Paulo Fonseca, che ha bisogno del suo talento per cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi e magari farsi strada in Europa League.

Sono tanti i club che tengono d’occhio la sua situazione, consapevoli di trovarsi di fronte uno dei giovani più talentuosi d’ Europa, la cui valutazione supera già i sessanta milioni di euro. Zaniolo non ha mai manifestato la volontà di andarsene, tutt’altro. E anche sua mamma conferma come il numero 22 voglia continuare a vestire la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, le parole di mamma Zaniolo

La mamma di Nicolò Zaniolo parlando ai microfoni di Retesport – e come sottolineato pure da Sportmediaset – ha confermato come Zaniolo non abbia intenzione di lasciare la Roma. “Del mercato non so nulla. Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma” ha detto la mamma del numero 22.

