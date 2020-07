Calciomercato Roma, il Napoli accelera per Under: incontro e offerta

Calciomercato Roma, il Napoli fa sul serio per Cengiz Under e vuole chiudere nel più breve tempo possibile: incontro tra Giuntoli e la dirigenza giallorossa, c’è l’offerta.

Il Napoli ha fretta di chiudere la trattativa per Cengiz Under. L’attaccante esterno turco è ritenuto perfetto per il 4-3-3 dell’allenatore Gennaro Gattuso e c’è la volontà della Roma di cederlo. Under ha già trovato un accordo di massima con il Napoli sulla base di tre milioni di euro a stagione. Ora però c’è da assecondare le richieste della Roma.

Per questo motivo, come riportato dal sito “Calciomercato.it“, già nelle scorse ore c’è stato un incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e la dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Calciomercato Roma, l’offerta del Napoli per Cengiz Under

La Roma per l’attaccante turco chiede non meno di 30 milioni di euro. Anche perché se cederà Cengiz Under, il 20% del ricavato spetterà al suo club di provenienza, ovvero l’Istanbul Basaksehir.

Il Napoli per abbattere i costi sperava di potere fare un’operazione simile a quella dello scorso anno con Kostas Manolas, quando fu Amadou Diawara a fare il trasferimento opposto passando in giallorosso.

Stavolta però la Roma ha detto no ai calciatori proposti in cambio dal Napoli: Adam Ounas, che in questa stagione ha giocato nel Nizza in Ligue 1, e David Ospina.

L’affare non è stato ancora portato a termine, e il Napoli dovrà alzare l’offerta cash. L’incontro però conferma lo stato molto avanzato di una trattativa destinata a concludersi positivamente.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!