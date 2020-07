Calciomercato Roma, ecco l’offerta del Napoli per Under

Nel prossimo calciomercato Roma uno dei giocatori che sembra maggiormente destinato alla partenza è Cengiz Under. Il calciatore turco con Fonseca sta trovando poco spazio e potrebbe essere sacrificato per far cassa.

In queste giornate di campionato dopo la ripresa delle ostilità è stato impiegato ancor meno, per una condizione atletica lontana dalle migliori. Questa sera potrebbe avere una chance contro l’Udinese e dovrà dimostrare quel talento che si è fatto sempre più intermittente.

Nel frattempo però le tante voci di calciomercato del periodo si fanno sempre più insistenti. In pole position per lui ci sarebbe il Napoli di De Laurentiis, che del resto deve cercare un nuovo esterno offensivo destro dopo che Callejon andrà via per la scadenza del suo contratto.

Calciomercato Roma, offerta del Napoli ancora bassa

Come riporta Il Messaggero, il Napoli avrebbe già un accordo di massima con il giocatore per il trasferimento in azzurro. Al turco andrebbero tre milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda invece l’accordo con la Roma, le due parti sembrano essere ancora distanti.

La richiesta dei giallorossi per Under si aggira sui 35 milioni di euro, considerato anche il momento storico-economico che si vive nell’era post-Covid, altrimenti la sua valutazione sarebbe stata anche più alta. Il Napoli invece sarebbe pronto ad offrire una somma di 25 milioni di euro più bonus, forte proprio del sì del calciatore. Ci sarà da trattare, insomma, ma le parti non sembrano poi così distanti.

