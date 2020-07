Una cessione è arrivata nel calciomercato Roma estivo. Si tratta di Umar Sadiq, che continuerà a giocare, almeno per il momento, con il Partizan Belgrado.

Come riporta infatti il sito di Gianluca Di Marzio Sadiq è stato riscattato dal Partizan per una cifra di 2 milioni di euro. Il rendimento dell’attaccante nigeriano, che ha solo 23 anni, in questa stagione è stato davvero super.

Con il Partizan infatti è stato protagonista nel suo campionato ma anche in Europa League. In tutto ha collezionato 37 presenze impreziosite dalla bellezza di 17 reti. Il giocatore evidentemente si è ben integrato nella squadra e il suo talento finalmente è sbocciato.

Calciomercato Roma, il percorso di crescita di Sadiq

Sadiq è arrivato alla Roma davvero giovanissimo, facendo il suo esordio con i giallorossi nel campionato 2015/2016. Per lui tanti prestiti ma mai la definitiva consacrazione come avvenuto quest’anno con il Partizan Belgrado. In Italia ha anche vestito la maglia di Torino, Perugia e Bologna.

Adesso la squadra serba dovrà anche cercare di trattenere il giocatore per il quale non mancano le sirene di mercato. Nei giorni scorsi si è anche parlato per lui di un interessamento del Manchester United. Il 10% del prezzo di vendita superiore a 1,85 milioni di euro, eventualmente guadagnato in caso di trasferimento futuro, verrà girato alla Roma”. Giallorossi dunque potenzialmente interessati dalla cessione di Sadiq altrove poiché potrebbero ricavarne un piccolo tesoretto. C’è da registrare anche il forte interessamento del Monaco, club di Ligue 1. La Roma aspetta interessata.

