Roma, esonero Fonseca: spunta la quota dei bookmaker

Esonero Fonseca? I risultati della Roma nel girone di ritorno sono stati negativi, il quarto posto si è allontanato e così i bookmaker hanno reso disponibile la quota.

Nel calcio comandano sempre i risultati. E così nonostante la fiducia totale incassata solo poche settimane fa dal presidente della Roma James Pallotta, la posizione dell’allenatore Paulo Fonseca può non essere considerata sicura al 100%. I fattori da tenere in considerazione sono numerosi. Non è da escludere a priori la cessione della società, e con l’addio di Pallotta potrebbero cambiare anche i piani tecnici. Soprattutto, se come ormai molto probabile, la Roma non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League.

Esonero Fonseca: la quota proposta dai bookmaker è 6,00

Il bookmaker Goldbet viste le attuali difficoltà della Roma ha inserito nel suo palinsesto la quota relativa a un possibile esonero (o dimissioni) di Paulo Fonseca. La data di scadenza di questa puntata è il 21 agosto.

Una quota a dire il vero nemmeno troppo alta, se si prendono in considerazione le parole di Pallotta su Fonseca: “Non credo di averlo mai sentito inventare una scusa. Non cerca giustificazioni quando le cose vanno male o non si mettono come sperava. Affronta le battute d’arresto, i problemi e le tribolazioni che comportano allenare la Roma con una maturità intellettuale secondo me rara nel calcio”.

Nel calcio però, tutto cambia in fretta. E per rinsaldare la sua panchina Fonseca – che ha espresso il suo desiderio di restare a lungo nella Roma – dovrà necessariamente migliorare dei risultati che nel 2020 sono stati fallimentari.

