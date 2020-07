A poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Udinese, Asromalive.it ha intervistato la giornalista di ‘Telefriuli’ e ‘Udineseblog’

Con il quarto posto che sembra ormai irraggiungibile, la Roma torna in campo per tentare di dimenticare l’orrenda partita contro il Milan e per sfruttare il passo falso dei rossoneri. Il pari contro la Spal offre infatti l’opportunità di portarsi a otto punti di vantaggio sul settimo posto in caso di vittoria. Complici le assenze per squalifica, la partita contro l’Udinese sarà tuttavia meno semplice del previsto. Per presentare il match dell’Olimpico, Asromalive.it ha intervistato Monica Tosolini, giornalista di ‘Telefriuli’ e ‘udineseblog.it’.

Roma-Udinese, Tosolini: “Temo Dzeko, ma non solo”

Che momento di forma vive l’Udinese?

“Fisicamente la squadra sta bene, psicologicamente ha voglia di rifarsi dopo due gare perse in cui meritava qualcosa di più, per il gioco prodotto”.

Che partita si aspetta domani dall’Udinese?

“L’Udinese cercherà di muovere la classifica. Mi aspetto una squadra attenta in difesa e propensa alle ripartenze. La Roma dovrà fare la partita, stando attenta al contropiede”.

Cosa ne pensa della Roma di Fosenca?

“Penso che l’allenatore adesso faccia fatica a gestire una situazione particolare per via dei problemi societari. Non capisco le sei sconfitte nel 2020, il piccolo crollo di quest’anno. Situazione accaduta anche all’Udinese, che nel girone di ritorno non ha mai vinto”.

Chi potrebbe essere il giocatore più pericoloso dell’Udinese oggi?

“De Paul. E’ stato lui l’autore del gol dell’ultima vittoria bianconera. Rientra dalla squalifica e ha tanta voglia di aiutare la squadra a togliersi da una situazione di classifica complicata”.

A proposito di De Paul, si è spesso parlato di un interessamento giallorosso per l’argentino

“Secondo quanto hanno sempre detto i dirigenti dell’Udinese, l’unica squadra italiana ad essersi fatta avanti concretamente per De Paul è stata la Fiorentina. Probabilmente da Roma è arrivato solo qualche sondaggio, ma a Udine prevale l’idea che quelle riguardanti De Paul alla Roma fossero più che altro suggestioni giornalistiche”.

Se dovesse togliere un giocatore alla Roma chi toglierebbe?

“Sicuramente Dzeko. E possibilmente anche Smalling”.

Con quale modulo e formazione scenderà in campo l’Udinese?

“Il modulo rimane sempre il 3-5-2 con Musso in porta; De Maio, Nuytinck, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna e Okaka”.

Danilo Conforti

