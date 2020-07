Roma-Udinese, espulsione per Perotti

Roma-Udinese diventa sempre più in salita per i giallorossi. Che alla mezzora sono sotto di un gol e ora anche di un uomo.

Al minuto numero 30 infatti l’arbitro ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Diego Perotti. Il giocatore argentino, nel tentativo di prendere il pallone, ha commesso però un brutto fallo nei confronti del giocatore friulano Becao.

Il direttore di gara non ha avuto nessun dubbio. Dunque la Roma dovrà giocare la restante parte di match in inferiorità numerica. Sarà dura dunque recuperare il punteggio. Perotti ovviamente salterà per squalifica almeno la prossima gara.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!