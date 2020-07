Roma-Udinese, Mancini fuori dai convocati. Possibile sorpresa in attacco

Roma-Udinese, possibile esclusione a sorpresa per Edin Dzeko: secondo le ultime notizie il titolare al centro dell’attacco stavolta dovrebbe essere Kalinic.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca potrebbe presentare parecchie novità nella formazione titolare di stasera. Sono già note le assenze degli squalificati Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, oltre a quella per infortunio del portiere Pau Lopez comunque finora sostituito sempre bene da Antonio Mirante.

La novità dell’ultima ora riportata da “Calciomercato.it“, è la possibile esclusione in attacco di Edin Dzeko. Non ci sarebbero dei problemi fisici particolari all’origine di questa scelta, sarebbe una precauzione da parte dell’allenatore Fonseca in vista della prossima fondamentale partita di campionato contro il Napoli. Fermo restando che già contro l’Udinese la Roma non può permettersi altri passi falsi in un girone di ritorno finora disastroso. Eppure Fonseca nonostante le altre assenze sembra intenzionato a prendersi questo altro rischio.

Calciomercato Roma, nuova strategia in mediana: spunta lo scambio

Roma-Udinese, i convocati

Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante. Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Cristante, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

Roma-Udinese, sorpresa Kalinic. In difesa fuori Mancini

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Fonseca aveva dato delle altre indicazioni riguardo la formazione titolare: “Villar è pronto”.

In porta ci sarà ancora Mirante perché Pau Lopez non è pronto e non sarà convocato. Niente regalo di compleanno invece per Zaniolo: “Il processo di recupero è lungo. Penso sia ancora troppo presto per convocarlo”, ha detto Fonseca.

Il tecnico giallorosso ha poi fatto altre precisazioni: “Cengiz Under non è in condizione, per questo non è attualmente un titolare della Roma. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, tutti possono giocare”.

Fresco del rinnovo del prestito e con l’accordo preliminare per restare almeno un’altra stagione, Mkhitaryan potrebbe non essere della parte: “Non so se giocherà, ne ha fatte già due di fila”.

Ultim’ora anche per la difesa: Mancini fuori dai convocati per gastroenterite. Al fianco di Smalling ci sarà molto probabilmente Ibanez.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!