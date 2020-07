Prima del fischio d’inizio di Roma-Udinese a presentarsi ai microfoni di Sky Sport è stato uno dei giocatori giallorossi più rappresentativi. Ovvero il terzino sinistro Kolarov. Che torna titolare dopo aver saltato la partita con il Milan.

La sua esperienza e il suo carisma potrebbero essere fondamentali in questa sfida, così come la capacità di essere pericoloso sui calci piazzati.

Roma-Udinese, parola a Kolarov

Dunque parola ad uno dei leader dello spogliatoio giallorosso, che non vuole alzare bandiera bianca per il quarto posto nonostante l’Atalanta continua a viaggiare come un treno. “Dopo l’ultima sconfitta a Milano siamo più lontani dal nostro obiettivo, ma questo non significa che dobbiamo mollare” ha detto il laterale.

Che si focalizza sulla sfida con l’Udinese. “Ora c’è una partita importantissima per noi, visto che si gioca ogni tre giorni e magari ci saranno possibilità di raggiungere ancora il quarto posto. E’ difficile ma finché c’è la possibilità ci proveremo”.

