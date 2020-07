Roma-Udinese, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di Roma-Udinese, match valido per la 29esima giornata di serie A che si giocherà questa sera con fischio d’inizio alle 20.45.

Non ci sono alternative alla vittoria per una Roma che vuole continuare a sognare di potersi piazzare al quarto posto, anche se riprendere l’Atalanta sembra essere una missione davvero molto complicata. Di fronte c’è un’Udinese che deve assolutamente cercare di guadagnare almeno un punto in questa trasferta, visto la sua classifica deficitaria.

Si preannunciano delle novità di formazione nella Roma di Paulo Fonseca. Mancini infatti non è nell’elenco dei convocati per una gastroenterite e dunque in difesa stavolta il tecnico portoghese si affida all’esperienza di Fazio.

A centrocampo il tecnico concede una chance a Diawara, niente Villar, mentre sulla trequarti giocherà Perotti, visto che Mkhitaryan sarà risparmiato per la partita di Napoli. In attacco la grande notizia è l’assenza di Dzeko dall’undici titolare. Giocherà infatti Kalinic, con la speranza che possa trovare la via della rete. Titolare pure Under.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1) : Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Pastore, Under; Kalinic.

Udinese (3-5-2) da confermare: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, De Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

