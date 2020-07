Roma-Udinese streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi.

Roma-Udinese, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A, verrà trasmessa in tv da Sky Sport ai canali 202 e 252. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

La partita di Serie A dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di acquistare un ticket di Now Tv – costo minimo di 9,99 euro – e attivare la visione per 24 ore in streaming inclusa naturalmente la partita dei giallorossi. C’è anche la possibilità di fare un abbonamento di un mese a 29,99 euro. Con il ticket mensile oltre a tutti i contenuti Sky relativi a calcio e sport, le partite della Roma visibili a partire da oggi sarebbero Roma-Udinese, Napoli-Roma, Brescia-Roma, Roma-Verona e Roma-Inter. Il calendario Sky/Dazn delle partite successive deve ancora essere ufficializzato.

Per chi è in viaggio, in auto o preferisce ascoltare la partita in radio, c’è la diretta su Rai Radio 1.

La partita verrà disputata a porte chiuse.

La Roma su Sky e Dazn fino al 22 luglio

Di seguito le partite della Roma in programma a partire da oggi fino al 22 luglio e dove saranno visibili in tv o in streaming.

Roma – Udinese giovedì 2 luglio ore 21:15 – SKY

Napoli – Roma domenica 5 luglio ore 21:15 – SKY

Roma – Parma mercoledì 8 luglio ore 21:45 – DAZN

Brescia – Roma sabato 11 luglio ore 19:30 – SKY

Roma – Hellas Verona mercoledì 15 luglio ore 21:45 – SKY

Roma – Inter domenica 19 luglio ore 21:45 – SKY

Spal – Roma mercoledì 22 luglio ore 21:45 – DAZN

Roma-Udinese streaming, le probabili formazioni (ore 21:45)

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!