La Roma è pronta ad affrontare la partita di questa sera che la vedrà impegnata in casa contro l’Udinese. All’Olimpico non ci sono alternative al successo per i giallorossi di Paulo Fonseca, che altrimenti vedrebbero già svanire del tutto il sogno di agguantare il quarto posto.

Una missione diventata sempre più complicata per la Roma dopo la sconfitta contro il Milan. Sono diversi i dubbi di formazione del tecnico, che del resto si ritrova una rosa lunga e con più giocatori per reparto.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, prolungato prestito di Smalling, ma niente Europa League



Uno dei dubbi maggiori riguarda la presenza in campo di Mkhitaryan, uno dei pochi a salvarsi contro i rossoneri. “Ho questo dubbio, se Micky giocherà oppure no. Non possiamo dimenticare che poi ci sarà anche la partita di Napoli” ha detto Fonseca in conferenza stampa, lasciando intendere che l’armeno potrebbe almeno iniziare dalla panchina.

Roma-Udinese, una chance per Under e Pastore?

E allora questa sera nella posizione di trequartista si potrebbe rivedere dal primo minuto Javier Pastore, complice anche l’assenza di Pellegrini per squalifica. L’argentino chiaramente non è nelle migliori condizioni fisiche, ma solo giocando potrà avvicinarsi al top. Di certo sarebbe una chance importante per il calciatore, che sta lasciando poche impronte durante la sua esperienza giallorossa.



E una chance potrebbe averla anche Under, che dopo la sosta ha giocato pochissimo perché non in condizione. Il turco dovrà dimostrare al tecnico e ai tifosi di non farsi distrarre dalle voci di calciomercato. L’esterno offensivo sembra essere uno dei principali calciatori destinati a essere ceduti.

