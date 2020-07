Voti Roma-Udinese 0-2: molti bocciati, Under e Kalinic non si vedono

Roma-Udinese finisce 0-2, un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia. Un nuovo crollo per l’undici di Paulo Fonseca. Che deve dire addio a questo punto ad ogni sogno di gloria.

Nel primo tempo l’Udinese trova il gol del vantaggio dopo 12 minuti quando Lasagna si fa trovare pronto al termine di una azione convulsa e insacca da pochi passi. La reazione della Roma non è granchè e alla mezzora la squadra di Fonseca resta anche in dieci per un rosso a Perotti, reo di un brutto fallo ai danni di Becao.

Il quarto d’ora finale dei giallorossi vede finalmente qualche sussulto e solo la traversa nega la gioia del gol a Cristante. Nella ripresa inizia la girandola dei cambi ma la Roma fa fatica essendo con un uomo in meno. Entra anche Dzeko in avanti ma a 12 minuti dalla fine incassa anche la seconda rete per mano di Nestorovski.

E’ un ko che mette praticamente la parola fine alla rincorsa della Roma per il quarto posto. Ora bisognerà guardarsi le spalle altrimenti si rischia di perdere anche la quinta piazza.

Roma-Udinese, tutti i voti

Roma (4-2-3-1): Mirante 6; Bruno Peres 4 (62′ Zappacosta 4), Fazio 3 (72′ Ibanez sv), Smalling 4, Kolarov 4; Cristante 4, Diawara 4 (62′ Villar 4,5); Under 4 (46′ Mkhitaryan 4.5), Perotti 2, Perez 5; Kalinic 4 (72′ Dzeko sv).

Udinese (4-5-1): Musso 6.5; Becao 6.5, De Maio 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6 (80′ Samir sv), De Paul 6.5, Jajalo 6, Walace 6.5 (56′ Fofana 6), Zeegelaar (64′ ter Avest 6); Lasagna 7 (46′ Teodorczyk 6), Okaka 6 (64′ Nestorovski 6.5).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Marcatori: 12′ Lasagna, 78′ Nestorovski

Note: espulso al 30′ Perotti per eccesso di foga. Ammoniti Mkhitaryan, Zeegelaar, Okaka, Villar, Smalling.

