Dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese, anche Paulo Fonseca è finito nel mirino della critica e dei tifosi, forse per la prima volta da quando è arrivato nella Capitale. Lo stesso James Pallotta ha definito la prestazione vergognosa e indecente. Aggettivi già usati in passato poco prima degli esoneri di Rudi Garcia e Di Francesco. Nonostante ciò, un esonero dell’allenatore portoghese non sembra ancora d’attualità in casa Roma. Sono tanti i problemi che il club capitolino deve affrontare in questi mesi (cessione societaria, nuova dirigenza e calciomercato) e aggiungere un altro ostacolo lungo il percorso potrebbe rivelarsi deleterio.

Calciomercato Roma, Milan vigile su Fonseca

Nonostante un 2020 da incubo, l’ex Shakhtar può contare su diversi attestati di stima, anche in Italia. Ralf Rangnick è ormai prossimo ad essere ufficializzato dal Milan, ma anche di recente secondo Franco Ordine avrebbe ribadito a Gazidis di non voler fare l’allenatore. L’idea è quella di ripartire da un gioco propositivo e il nome di Fonseca è tra quelli inseriti nella lista rossonera. Dal Portogallo rimbalzano poi alcune voci su interessamento del Benfica, alle prese con la scelta del sostituto di Bruno Lage e rifiutato di recente da Jorge Jesus e Pochettino.

