Calciomercato Roma, la Juventus chiude l’affare: c’è lo zampino di Raiola

Calciomercato Roma, la Juventus è a un passo dall’ingaggio del giovane terzino sinistro della Roma Riccardo Calafiori, seguito da Mino Raiola.

La Roma sta per perdere, secondo quanto riportato da Sportmediaset, uno dei suoi giovani di maggiore talento e prospettiva: Riccardo Calafiori. Il talentuoso terzino sinistro della Primavera giallorossa, considerato l’erede di Kolarov, è destinato alla Juventus.

In scadenza di contratto nel 2021, il suo procuratore Mino Raiola non ha trovato l’intesa con i dirigenti giallorossi per il suo rinnovo. E così visto il rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione, potrebbe arrivare la cessione che secondo le fonti di Sportmediaset sarebbe imminente.

Calciomercato Roma, Calafiori è vicino alla Juventus

Il romano Riccardo Calafiori, che lo scorso 18 maggio ha compiuto 18 anni, potrebbe così lasciare il club in cui è cresciuto e con cui ha conquistato anche la convocazione nelle nazionali italiane giovanili. Calafiori vanta infatti quindici presenze tra Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19. Un predestinato, non a caso seguito con attenzione dai top club europei tra cui anche il Psg.

E questo nonostante il brutto infortunio che sembrava mettergli a rischio la carriera nel 2018. In un’intervista dello scorso mese di ottobre Calafiori aveva espresso il suo desiderio di esordire con la maglia della prima squadra della Roma. “La Roma per me è tutto. È un insieme di amore, sogni, sacrifici, passione ed emozioni. Roma è casa mia, vorrei restarci per sempre. Ogni tanto penso a quanto sarebbe bello segnare e correre sotto la Curva per abbracciare i tifosi”.

Se le indiscrezioni di Sportmediaset verranno confermate, le cose andranno diversamente. E dopo Luca Pellegrini, poi fischiato dai tifosi all’Olimpico, un altro giovane potrebbe andare alla Juventus.

