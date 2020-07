Calciomercato Roma, dall’Uruguay: si chiude per Cavani

Un nuovo capitolo del calciomercato Roma arriva nuovamente dall’Uruguay e riguarda uno dei giocatori che sarà maggiormente cercati durante la prossima estate, vale a dire Edison Cavani.

Il giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli infatti riporta una voce che potrebbe infiammare la tifoseria giallorossa proprio in questi giorni nei quali invece la squadra di Fonseca è in grande affanno e ha già detto addio alla Champions League.

Mientras @ECavaniOfficial piensa y estudia opciones con su representante @ferguly78, la empresa inversora internacional presentada en #uruguay🇺🇾 por @mosqui26 cerraría la operativa a la #Roma entre martes y miércoles próximo. ¿Qué dicen? pic.twitter.com/RXLROKTScG — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 3, 2020

Giovanelli scrive su Twitter, tradotto ovviamente in italiano: “Mentre Cavani riflette e discute le opzioni con il suo agente Fernando Guglielmone, la società di investimento internazionale rappresentata in Uruguay da Gaston Fernandez, chiuderebbe l’operazione a Roma tra martedì e mercoledì prossimo”. Insomma Cavani sarebbe davvero ad un passo dal vestire il giallorosso, ma sarà davvero così?

Anche se non è più giovanissimo, è logico che il nome di Cavani è di quelli che entusiasmano il pubblico. In giro per l’Europa ci sono pochi centravanti che hanno realizzato il suo numero di reti. Un vero e proprio predatore d’area di rigore, con un fiuto del gol straordinario. Si svincola dal Psg e rappresenta una occasione assolutamente da non perdere per chi sta cercando un centravanti di grande spessore e caratura internazionale.

