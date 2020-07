James Pallotta continua a rimanere nel mirino dei tifosi della Roma. Al presidente giallorosso è stato rivolto un nuovo messaggio tramite uno striscione.

Poco prima della partita dell’Udinese – come riporta il Corriere dello Sport – nei pressi dell’Olimpico è spuntato infatti un nuovo striscione di protesta nei suoi confronti. “Yellow-red lives matter. Pallotta go home!” è il testo dello striscione, che tradotto in italiano vuol dire “Le vite giallorosse contano, Pallotta vai a casa”.

Roma, adesso il quinto posto è a rischio

Non è il primo striscione di protesta che è stato esposto contro l’imprenditore americano, che è sempre intenzionato a cedere la società ma che per adesso non ha ricevuto delle offerte che lo hanno soddisfatto.

La sconfitta contro l’Udinese non avrà fatto piacere di certo ai tifosi, che adesso non solo sanno che la Roma non potrà arrivare in Champions League, ma che ora vedono anche a rischio la possibilità di arrivare al quinto posto.

