Roma in affanno: ora si rischia di perdere l’Europa

La Roma è in difficoltà. Adesso non ci sono davvero più dubbi. I giallorossi hanno perso contro l’Udinese e l’amaro ko dell’Olimpico mette fine ai sogni di conquistare il quarto posto.

L’Atalanta viaggia forte è impossibile andarla a prendere, è tempo insomma di alzare bandiera bianca. Nonostante i tanti ricambi in rosa e la possibilità di far giocare degli elementi più freschi sul piano atletico, la squadra di Fonseca sembra vivere una fase di involuzione.

Ieri sera il tecnico ha fatto delle scelte importanti, ha dato una possibilità a Perotti, Under e Kalinic. Che però sono stati tutti insufficienti. L’argentino si è fatto espellere dopo mezzora per un fallo sicuramente non cattivo ma molto vistoso su Becao.

Il turco e il vice-Dzeko invece non si sono mai visti, e dire che doveva essere per loro l’occasione del riscatto. Il primo è uscito dopo la fine del primo tempo, il secondo nel finale lasciando spazio a Edin Dzeko.

Roma, adesso cambia l’obiettivo

Cosa succederà alla Roma da qui alla fine della stagione? La palla torna nelle mani di Fonseca, che adesso deve guardare nello specchio retrovisore perché c’è il rischio grosso di perdere anche il quinto posto e dunque la qualificazione all’Europa League.

Decisivo sarà il prossimo confronto, la trasferta sul campo del Napoli di Gattuso. Un’altra sconfitta aprirebbe senz’altro una crisi in casa giallorossa e Dzeko e compagni non possono permettersela. E’ il momento chiave della stagione insomma e i giocatori devono cercare di reagire.

