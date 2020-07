NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI PALLOTTA POST UDINESE – Non si prevedeva una serata così brutta per la Roma di Paulo Fonseca, con lo stesso tecnico che poco fa ha definitivamente perso le speranze di agganciare l’Atalanta al quarto posto, che ora dista ben 12 punti.

VOTI ROMA-UDINESE

Commento Pallotta su Roma Udinese

Come riportato da ‘laroma24.it’, il presidente giallorosso James Pallotta ha commentato così la sconfitta: “Come giudico la partita di oggi? Semplicemente vergognosa”. Domenica i giallorossi saranno in quel di Napoli per affrontare in uno scontro diretto i partenopei di Gattuso, battuti oggi proprio dai bergamaschi di Gasperini.

