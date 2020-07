ROMA-UDINESE DICHIARAZIONI MIRANTE – Anche l’estremo difensore giallorosso Antonio Mirante ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Roma-Udinese.

Dichiarazioni Mirante

C’è una squadra involuta, manca la prestazione come a San Siro. Come se ne esce?

Vorrei avere la ricetta per capire come se ne esce. Sicuramente in questo momento non è facile giocare ogni 3 giorni. Però c’è da fare gli umili, il nostro lavoro con grande coraggio e professionalità. Dobbiamo mettere più di quello che abbiamo dentro.

Avete poco dentro come energia? Sembra una squadra stanca fisicamente

Abbiamo quello che hanno le altre squadre. Dobbiamo approcciare meglio alle partite, siamo andati sotto e l’espulsione ha condizionto. Abbiamo giocato meglio in 10 uomini che in 11, e poi nel secondo tempo la squadra era abbastanza cotta.

Nelle settimane che hanno preceduto la ripresa del campionato, quando era molto in bilico, nel vostro spogliatoio quanto era forte il desiderio di ricominciare a giocare?

Lo spogliatoio non c’era, era molto difficile cercare e carpire e l’opinione di tutti. Un giorno c’era la sensazione che si potesse riprendere e giorni dopo più scetticismo. C’era qualche squadra che pensava di poter giocare, qualcun’altra no. Questo ha creato polemiche e opinioni diverse. Quando si decide di tornare a giocare però scuse non ci sono. Tutti hanno gli stessi problemi, appellarci a questo non serve e non è giusto neanche.

