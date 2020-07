La serie A è ripartita ormai da tre giornate dopo la lunga sosta a causa del coronavirus e si è lavorato molto affinchè i calciatori potessero tornare in campo, soddisfando anche i tanti appassionati che non vedevano l’ora di potersi gustare una partita.

Si è optato per tre fasce orarie, andando incontro anche alle esigenze dei calciatori, per un calendario sempre ricco di incontri. Si gioca quasi tutti i giorni per cercare di chiudere il torneo entro il prossimo 2 agosto. Pochi sono i match che sono stati fissati per le ore 17.15, tanti invece alle ore 19.30 mentre la maggior parte si giocano alle ore 21.45.

Ma ora si potrebbe arrivare alla conclusione di cambiare nuovamente gli orari per andare incontro ai fruitori delle partite in tv.

Serie A, nuovi orari per le partite

Come riporta infatti “Repubblica”, gli ascolti televisivi delle partite serali non soddisfano. Nel secondo tempo sono in tanti coloro i quali abbandonano lo schermo. L’ora si è fatta tarda e il giorno dopo bisogna andare a lavorare. Per questo motivo la Lega sta cercando di cambiare l’orario di inizio del match serale, che potrebbe essere anticipato alle ore 21 o al massimo alle 21.15.

Dovrebbero però cambiare gli altri orari, a cascata. Mentre la possibilità di anticipare di mezzora il match delle 19.30 sembra plausibile, anticipare anche quella delle 17.15 invece è molto più complicato. Il caldo infatti potrebbe farla ancor più da padrone e per i calciatori non sarebbe semplice giocare sotto il solleone.

