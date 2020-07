Calciomercato Roma, nuova idea di scambio con la Juventus: Inter beffata

Calciomercato Roma, nuova idea di scambio con la Juventus: Dzeko piace a Sarri, i bianconeri pronti a offrire Romero o Bernardeschi.

L’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è ormai tramontato. A rischio c’è anche l’Europa League. I conti sono in rosso, il presidente Pallotta non vende la società e così un ridimensionamento è inevitabile. Il calciomercato della Roma sarà complicato, e i sacrifici non sono da escludere.

Uno dei calciatori in discussione è Edin Dzeko. Nonostante il rinnovo della scorsa stagione e le sue dichiarazioni d’amore per la città, l’ingaggio pesa troppo sul bilancio della Roma. E se arriverà l’offerta giusta si proverà a convincerlo a partire. L’interesse dell’Inter nei suoi confronti è noto dallo scorso anno, ma non si è mai riusciti a trovare un punto di incontro da offerta e domanda. E così ecco che si inserisce un’altra squadra di Serie A.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Calciomercato Roma, c’è anche la Juventus su Dzeko

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche la Juventus su Edin Dzeko.

I dirigenti bianconeri sono a caccia di un nuovo attaccante centrale, erede di Gonzalo Higuain ormai in uscita. Milik e Gabriel Jesus gli obiettivi principali, senza dimenticare Jimenez del Wolverhampton. Occhio però alla soluzione Dzeko, che piace a Sarri e sarebbe una torre ideale per Cristiano Ronaldo e Dybala.

La Juventus potrebbe provare ancora la via dello scambio con la Roma, mettendo sul piatto il difensore Romero attualmente al Genoa e l’attaccante esterno Bernardeschi che era già stato proposto per Zaniolo.

