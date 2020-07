NOTIZIE AS ROMA FUTURO FONSECA DICHIARAZIONI PALLOTTA – La doppia sconfitta per 2-0 contro Milan (in trasferta) e Udinese (in casa), con zero gol fatti nelle ultime due partite, ha iniziato a far traballare la panchina di Paulo Fonseca. Come ci sta passando ora il tecnico giallorosso, ci sono passati i vari Luis Enrique, Zeman, Rudi Garcia, Luciano Spalletti e altri della gestione americana e non.

Pallotta sul futuro di Fonseca

Intanto sul futuro del tecnico portoghese ha voluto precisare il patron giallorosso, James Pallotta, che tramite il proprio profilo Twitter ha confermato ufficialmente l’allenatore: “Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Lui ha tutto il mio massimo supporto”, concludendo il tweet con un “Forza Roma”.

Verso Napoli-Roma

Domenica sera al San Paolo alla squadra giallorossa spetterà una partita davvero difficile contro i partenopei di Gattuso reduci dal ko di Bergamo per 2-0 contro l’Atalanta, che ha portato la compagine di Gasperini a +12 dalla Roma, che vale l’ipoteca dell’accesso alla prossima fase a gironi di Champions League

Paulo Fonseca’s future is not in doubt. He has my full support. Forza Roma pic.twitter.com/CpYyfV4tKM — Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 4, 2020

