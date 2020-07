Napoli-Roma, Fonseca cambia ancora formazione

Napoli-Roma ormai è dietro l’angolo e arriva in un momento davvero complicato per i giallorossi di Paulo Fonseca. Le ultime due sconfitte consecutive non solo hanno fatto dire addio al quarto posto, ma adesso mettono a serio rischio anche il quinto, quello che consente di giocare in Europa League.

Una crisi di gioco e di risultati quella della Roma, che affronterà proprio la rivale più pericolosa nel prossimo turno, ovvero il Napoli di Rino Gattuso. Che dopo aver vinto in Coppa Italia, anche in campionato ha risalito la china fino a scontrarsi con l’imbattibile Atalanta di Gasperini.

Paulo Fonseca adesso dovrà dimostrare di non aver perso il timone della squadra. Ha tante alternative e dunque dovrà sfruttare al meglio l’ampiezza del suo organico, schierando solamente calciatori motivati e vogliosi di far bene. Si prevedono dunque nuovamente ancora cambi di formazione rispetto al ko casalingo contro l’Udinese.

Roma, contro il Napoli tornano Pellegrini e Veretout

Contro il Napoli i giallorossi ritroveranno Pellegrini e Veretout, che tornano a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. Entrambi dovrebbero essere titolari. In porta conferma per Mirante visto che Pau Lopez non ha ancora recuperato bene, in difesa ancora chance per Zappacosta a destra con Kolarov a sinistra e Mancini al fianco di Smalling.

A centrocampo con Veretout dovrebbe esserci Cristante, visto il momento no di Diawara, mentre in attacco tornerà Edin Dzeko. Impossibile rinunciare a lui. Dietro al bosniaco Pellegrini e Mkhitaryan sembrano sicuri del posto, l’ultima magliam dovrebbe finire sulle spalle di Carles Perez.

