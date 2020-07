Napoli-Roma, i convocati: torna Zaniolo, ci sono Lopez e Mancini

Napoli-Roma, la lista dei calciatori convocati da Fonseca: tornano Pau Lopez e Mancini, ma la notizia più bella è quella su Zaniolo.

In questo periodo così difficile finalmente una bella notizia. Nella lista dei calciatori convocati dall’allenatore Paulo Fonseca per la partita Napoli-Roma in programma domani sera alle 21:45 allo stadio San Paolo torna finalmente Nicolò Zaniolo.

Dopo le tante assenze contro la Spal, Fonseca ritrova calciatori importanti che proveranno a dare un aiuto in questo momento così difficile. Scontata la squalifica torneranno Pellegrini e Veretout, c’è anche Mancini.

Assenti invece Juan Jesus, Cetin e Bruno Peres, quest’ultimo per scelta tecnica.

La lista dei convocati

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!