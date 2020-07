Roma, confronto tra Paulo Fonseca e i giocatori: si cambia modulo?

Roma, cosa sta succedendo? E’ la domanda che si fanno i tifosi giallorossi, che dalla ripresa delle ostilità si aspettavano ben altro. Il sogno del quarto posto è svanito in una bolla di sapone dopo appena tre partite.

L’Atalanta viaggia spedita come un treno, la Roma invece è ferma sulle gambe, e come un pugile in difficoltà adesso incassa i colpi con la speranza che il gong suoni al più presto. C’è almeno il quinto posto da tenersi stretto, quello che manda in Europa League. Da dietro però Napoli e Milan stanno arrivando, dunque è il momento di rimettersi in moto.

Fonseca, pure lui a rischio in questo periodo, si trova però di fronte una squadra a rischio demotivazione. Perché consapevole che a fine stagione ci saranno tanti cambiamenti e per molti giocatori sarà il tempo di preparare i bagagli e trasferirsi altrove. Per scendere in campo ci vuole “fame” e finora in pochi hanno dimostrato di averne da quando si è tornati a giocare.

Roma, confronto tra Fonseca e i giocatori

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena un faccia a faccia tra Paulo Fonseca e i suoi calciatori, con l’obiettivo di cercare i problemi del momento e magari trovarne soluzione. I giocatori giallorossi avrebbero ammesso di sentirsi stanchi dal punto di vista fisico, mettendo in discussione la preparazione atletica. E avrebbe chiesto all’allenatore nuove soluzioni tattiche per far sì che la difesa fosse maggiormente protetta. Per questo non si esclude un passaggio al 4-1-4-1 o al 3-4-1-2.

