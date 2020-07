La Roma sta vivendo un momento davvero buio. La squadra di Paulo Fonseca ormai ha detto definitivamente addio al quarto posto e anzi adesso dovrà anche stare attenta. Perché il Napoli e il Milan stanno tornando sotto e si rischia di perdere anche la quinta piazza.

Europa League dunque a serio rischio per una squadra che sembra aver perso anche convinzione. Di sicuro le continue voci sulla necessità di sfoltire l’organico non aiutano, ci sono tanti giocatori che a questo punto della stagione potrebbero non avere grandi motivazioni per far bene, considerato che a breve dovranno fare le valigie.

E allora nel mirino adesso c’è finito Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso, che pure in questo periodo della stagione ha tante alternative nella sua squadra, non sta riuscendo a trovare il bandolo della matassa. Sta cambiando ripetutamente le carte in tavola, ma la sua Roma continua a incassare troppi gol e a perdere.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, una big di serie A su Fonseca

Roma, Spalletti potrebbe tornare ancora

Negli ultimi giorni dunque sono aumentate le possibilità di un divorzio con il portoghese alla fine di questa stagione, cosa che però porterebbe ad una nuova rivoluzione tecnica.

Franco #Baldini non è soddisfatto della gestione Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese nel finale di stagione si gioca la panchina della #Roma. Occhio a un Luciano #Spalletti 3.0 in caso di ribaltone a fine campionato. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2020

Il giornalista Nicolò Schira evidenzia su Twitter come Franco Baldini non sia soddisfatto della gestione di Fonseca e per questo motivo a fine stagione, se non arriveranno i risultati sperati, si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare allenatore. Con Luciano Spalletti che sarebbe a quel punto il favorito per tornare in panchina. Per lui sarebbe la terza esperienza in giallorosso.

LEGGI ANCHE –>De Rossi alla Fiorentina: sarà l’allenatore nella prossima stagione

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!