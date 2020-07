Continuano le voci di calciomercato sull’eventuale approdo di Cavani alla Roma, vincolato all’arrivo di una nuova proprietà

Tutto confermato, o quasi, sulla trattativa per portare Edinson Cavani alla Roma. Intervistato da ‘Ovacion’, l’intermediario Gaston Fernandez ha chiarito una volta per tutte che l’offerta per l’ex attaccante del Psg non arriva dal club giallorosso, ma da un gruppo di investimenti che vorrebbe acquistarlo da James Pallotta. “Mi hanno contattato affinché facessi arrivare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e agente del calciatore) e se questo gruppo dovesse acquistare definitivamente la Roma, vorrà Edinson in squadra”.

Calciomercato Roma, intermediario Cavani: “Può arrivare solo così”

Un trasferimento, dunque, vincolato al cambio di proprietà: “Dipende tutto da questo: se il gruppo di investimenti riuscirà a prendere la Roma o no. Perché, sebbene ci siano molte trattative avanzate, non è facile prendere una società così prestigiosa. Ci sono molte cose da tenere in conto, però una delle loro priorità in caso di acquisto è l’ingaggio di Cavani”.

