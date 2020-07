Il calciomercato Roma è argomento caldo anche se tra poche ore i giallorossi giocheranno una partita importantissima contro il Napoli, diretto concorrente per il quinto posto.

Il morale dei giallorossi è sotto i tacchi, le ultime due sconfitte hanno fatto svanire in un attimo il sogno Champions League e anzi adesso ci si deve guardare dietro, per cercare quantomeno di salvare l’Europa. Il Napoli rappresenta sicuramente l’avversario più pericoloso. E i partenopei guardano con interesse in casa giallorossa anche per rinforzarsi.

Calciomercato Roma, il Napoli segue Under e Veretout

La Gazzetta dello Sport sottolinea gli intrecci di mercato con il club partenopeo. Con il Napoli lo scorso anno è andato in porto lo scambio Manolas-Diawara, quest’anno non ci dovrebbe essere alcuno scambio ma i partenopei seguono un paio di giallorossi.

Anzi non sembra essere lontano l’accordo per il trasferimento di Cengiz Under in azzurro. Il giocatore turco ormai è sulla lista dei partenti e viene valutato circa 35 milioni di euro. Offerta del Napoli che è invece di 25 milioni più bonus, ma l’impressione è un accordo – come spesso avviene in questi casi – possa trovarsi a metà strada.

L’altro giocatore che il Napoli segue con attenzione è il motorino di centrocampo Jordan Veretout, perno della mediana di Fonseca che non vorrebbe privarsene. Una sua partenza sarebbe da prendere in considerazione soltanto in caso di una offerta davvero irrinunciabile.

