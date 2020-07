Dopo le voci su Zaniolo, Bernardeschi, Cristante, Rugani e Romero, si parla di un nuovo scambio di giovani tra Juventus e Roma

Che i rapporti istituzionali e di calciomercato tra Juventus e Roma siano migliorati molto durante gli ultimi anni è cosa nota, ma da qui a parlare di una società satellite dei bianconeri ce ne corre. Dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzola dello scorso anno, il club capitolino non ha ceduto alle richieste esose dei bianconeri per Rugani e in queste prime settimane di mercato è riuscita a tenere fuori da ogni discorso il nome di Zaniolo, almeno per ora. Questo non vuol dire che le due società non possano fare affari in vista della prossima stagione, magari nel tentativo di mettere a segno altre plusvalenze importanti.

Calciomercato Roma, ancora Riccardi: scambio con la Juve

In tale ottica, un nome che può tornare di moda in casa bianconera è quello di Riccardi, già trattato nell’estate del 2019 proprio nell’ambito dell’operazione Rugani. Secondo ‘seriebnews.com‘, infatti, il giovane gialloroso piace ancora a Fabio Paratici, mentre in casa romanista potrebbero valutare il giovane Hans Nicolussi Caviglia. Attualmente in prestito al Perugia, il centrocampista 20enne vale circa 10 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione data dalla Roma al proprio gioiellino.

