CALCIOMERCATO ROMA MAXI SCAMBIO COL NAPOLI – Non si ferma a Cengiz Under da una parte e Arkadiusz Milik dall’altra l’interesse e la possibile trattativa tra i giallorossi e i partenopei. Potrebbe intrecciarsi e infittirsi sempre di più la trattativa tra i due club che potrebbero mettere in campo altre pedine fondamentali.

Calciomercato Roma, maxi scambio col Napoli

Si è da poco conclusa la sfida al San Paolo, terminata 2-1 in favore della squadra di Gennaro Gattuso. Un faccia a faccia che come riportato dal sito calciomercatoweb.it si potrebbe spostare anche al di fuori del terreno di gioco, con un possibile maxi scambio di calciomercato tra partenopei e capitolini.

Scambio Pellegrini-Milik, la proposta

Asse rovente, dunque, con il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pronto a fare una proposta alla Roma che riguarda proprio niente di meno che Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. L’offerta per arrivare al centrocampista romano e romanista potrebbe essere quella di uno scambio con Milik, centravanti mancino che interessa alla Roma. Valutazione, per entrambi, di 35 milioni di euro, con il polacco in scadenza tra un anno. Situazione da monitorare nelle prossime settimane, la base è stata proposta…da una parte.

