Napoli-Roma, Fienga sullo stadio: “Mancano gli ultimi step del comune”

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Roma spazio alle solite dichiarazioni di rito. A presentarsi ai microfoni di Sky per parlare del momento delicato della squadra giallorossa è stato il Ceo Guido Fienga. Che dopo la sospensione di Petrachi si occupa anche della gestione sportiva.

A Sky il dirigente della Roma ha parlato del fallito aggancio al quarto posto dopo le ultime due sconfitte. “Rispettiamo molto i nostri tifosi e ci sentiamo responsabili per quello che stanno provando. Stiamo cercando delle soluzioni e non le colpe” ha detto Fienga. Che ha anche risposto, dribblandola, alla domanda riguardo il futuro di Pellegrini e Zaniolo. I tifosi non vogliono assolutamente correre il rischio di perdere i gioielli giallorossi. “Il nostro compito è quello di sviluppare un progetto, stabilizzarlo in modo che ci siano le condizioni per i giocatori per esprimersi al meglio. Vedremo a fine stagione se ci sarà una crescita o se dovremo cambiare qualcosa”.

LEGGI ANCHE –>De Rossi alla Fiorentina: sarà l’allenatore nella prossima stagione

Roma, Fienga parla dello stadio

Il Ceo giallorosso ha parlato anche della questione stadio e della possibile cessione societaria, della quale ormai si discute da tanti mesi. “Il cambio di proprietà è una scelta dell’azionista, io mi occupo della gestione del club. – dice Fienga – Sullo stadio la Roma ha completato tutto il percorso, mancano adesso gli ultimi step del comune. La questione dello stadio si è protratta più di quanto ci si aspettava, ma è fondentale per lo sviluppo del nostro club”

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!