Tutto pronto per Napoli-Roma, big match di domenica 5 luglio valido per la 30esima giornata di campionato. Una sfida molto delicata per i giallorossi di Paulo Fonseca.

Le ultime due sconfitte consecutive hanno infatti fatto sì che svanisse il sogno del quarto posto per la Roma, che anzi adesso deve fare massima attenzione alle sue spalle. Il quinto posto vale l’Europa League e proprio il Napoli è distante solo tre punti da Dzeko e compagni. Senza dimenticare il Milan, in grande forma.

Per questo motivo sarà fondamentale per la Roma offrire una grande prestazione e uscire indenne da questa trasferta.

Nella Roma Fonseca cambia tutto, anche il modulo, e si affida al 3-4-2-1. Torna titolare al centro dell’attacco Edin Dzeko. Impossibile rinunciare a lui così come ad altri perni come Mkhitaryan e Smalling. Rientrano dopo la squalifica sia Veretout che Pellegrini, saranno titolari. Nella difesa a tre c’è Ibanez, chance per Kluivert e anche per Spinazzola.

Nel Napoli in difesa c’è il grande ex Manolas al fianco di Koulibaly. In attacco non gioca Mertens dall’inizio ma Milik. Gattuso dà fiducia a Demme in cabina di regia.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3) da confermare: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

