Prima del fischio d’inizio di Napoli-Roma consueto spazio per le dichiarazioni pre-partita. A presentarsi ai microfoni di Roma Tv questa volta è Gianluca Mancini.

Il difensore giocherà titolare nell’inedita difesa a tre pensata da Fonseca per la sfida di questa serata. Di sicuro una soluzione provata in allenamento, anche se questo continuo tour de force in serie A non aiuta.

“Ci siamo preparati, per il poco che abbiamo potuto, per questa partita. Siamo pronti e carichi per portare i tre punti a casa questa sera” ha detto Mancini, che spera ovviamente in una reazione da parte della squadra. La Roma che ha perso contro l’Udinese non può essere vera. “Ci siamo confrontati, abbiamo capito le nostre lacune nella partita di mercoledì. Ora cercheremo di non ripeterle per portare a casa la vittoria” ha concluso il difensore.

Una missione sicuramente molto complicata attende la Roma, che deve stare molto attenta a non incassare il terzo ko di fila che metterebbe a serio rischio anche la prossima partecipazione all’Europa League.

