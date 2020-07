Napoli-Roma, le probabili formazioni: i dubbi di Fonseca

Napoli-Roma è la sfida di cartello della 30esima giornata di serie A. Il match del San Paolo si giocherà alle ore 21.45, le ultime sulle probabili formazioni.





I giallorossi hanno detto addio al quarto posto dopo aver perso le ultime due gare e adesso anziché guardare avanti devono guardare indietro. Il Napoli e il Milan sognano infatti il sorpasso al quinto posto. L’involuzione della squadra di Paulo Fonseca nell’ultimo periodo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi, che speravano decisamente in una ripartenza diversa.

La Roma dovrà vedersela oggi proprio contro il Napoli al San Paolo, e non parte certo con i favori del pronostico contro la formazione di Rino Gattuso. Che ha sì perso contro l’Atalanta ma rimane una formazione compatta e solida, che ha migliorato molto il suo rendimento nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, una big di serie A su Fonseca

La Roma ritrova nell’elenco dei convocati Pau Lopez e Zaniolo. Il portiere spagnolo potrebbe anche giocare. Nuova chance per Zappacosta a destra, tornerà sicuramente Edin Dzeko nel ruolo di centravanti. Rientrano dalla squalifica Pellegrini e Veretout che saranno senz’altro titolari. Dubbio invece a destra dove Perez potrebbe rifiatare.

Nel Napoli c’è l’ex Manolas e dovrebbe giocare Politano al posto in Callejon in attacco. Ultimi nodi da sciogliere dunque per i due allenatori in queste ore della vigilia.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGI ANCHE –>De Rossi alla Fiorentina: sarà l’allenatore nella prossima stagione

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!