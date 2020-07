La Roma a Napoli si aggrappa a Dzeko: ecco perché

Uno spareggio per il quinto posto. La Roma scende in campo oggi contro il Napoli al San Paolo con la consapevolezza di non poter fallire questa sorta di spareggio.

Le due sconfitte consecutive dei giallorossi non solo hanno fatto sì che svanisse il sogno del quarto posto, ma anche fatto sì che sulla graticola finisse Paulo Fonseca per alcune sue scelte. Il presidente Pallotta lo ha confermato via Twitter, ma è chiaro che è dai calciatori che ci si aspetta di più in questo rush finale.

Anche perché dopo il campionato ci sarà da giocare l’Europa League. Se la Roma riuscirà a superare il Siviglia negli ottavi poi sarebbe impegnata in una Final Eight dove tutto potrebbe succedere. E non bisogna dimenticare che vincere quel torneo vuol dire riprendere la strada verso la prossima Champions League. La scossa però deve arrivare adesso, bisogna chiudere prima bene la serie A.

La Roma si aggrappa a Dzeko e alle statistiche

A chi aggrapparsi nei momenti difficili se non ai giocatori simbolo? Edin Dzeko è stato finora l’unico giallorosso ad andare a segno dopo la sosta e oggi tornerà titolare al centro dell’attacco. Il Messaggero sottolinea come il San Paolo sia uno dei suoi terreni di gioco preferiti. Al Napoli Dzeko ha infatti segnato due doppiette, quattro gol in tutto, e in entrambe le partite la Roma è riuscita ad espugnare lo stadio dei partenopei. Un motivo in più per affidarsi a occhi chiusi a lui.

