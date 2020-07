Calciomercato Roma, conferma Smalling: incontro decisivo

Calciomercato Roma, continua la trattativa per la conferma di Smalling: mercoledì incontro decisivo con l’intermediario Jozo Palac.

Nonostante il calo di rendimento nel corso del 2020, la Roma non ha nessuna intenzione di privarsi di Chris Smalling. Il difensore del Manchester United è ritenuto indispensabile da Fonseca, la società è contenta delle sue prestazioni e il calciatore si è ambientato bene e ha manifestato la volontà di restare in giallorosso.

Il primo passo da fare è quello di cercare di strappare al Manchester United la conferma per agosto quando ci sarà da giocare la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, rimasto ormai l’unico obiettivo per salvare la stagione. Poterla giocare con Smalling aumenterebbe le possibilità di provare ad arrivare fino in fondo. Il Manchester United, che è pure in Europa League, non ha interesse a dare il via libera a meno che non si trovi l’accordo per la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Calciomercato Roma, appuntamento per Smalling

Quella di mercoledì sarà una giornata decisiva per il futuro in giallorosso del difensore inglese Chris Smalling. Come riporta Tele Radio Stereo nella mattinata di mercoledì arriverà a Roma l’intermediario Jozo Palac, che atterrerà a Ciampino con un volo privato tra le 9 e le 10. Nell’incontro con Jozo Polac si cercherà di trovare finalmente la fumata bianca per la permanenza di Smalling alla Roma.

La Roma non ha ancora trovato l’accordo con il Manchester United sulla cifra per il riscatto del calciatore, ma ci sono le condizioni per arrivare a un accordo. Considerata la volontà del Manchester United di cederlo, quello della Roma di acquistarlo e quello di Smalling di restare a Roma, le possibilità che la trattativa vada a buon fine sono alte.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!