Calciomercato Roma, se salta Fonseca c’è l’ipotesi Pochettino

Nel calcio comandano i risultati e visto che quelli della Roma in questo 2020 sono stati disastrosi, ecco che il futuro di Fonseca alla guida dei giallorossi non è più così sicuro. L’allenatore portoghese, che ha la stima del presidente Pallotta, dovrà guadagnarsi la conferma sulla panchina in queste ultime otto giornate di campionato. La qualificazione alla prossima Europa League è indispensabile, e ancora meglio sarebbe vincere l’Europa League in programma nel prossimo mese di agosto. A partire dagli ottavi di finale contro il Siviglia dell’ex direttore sportivo Monchi.

Se però i risultati dovessero peggiorare ancora, ecco che la Roma dovrà ricorrere all’esonero e alla scelta dell’allenatore a cui affidare l’ennesima rivoluzione. Il consulente di Pallotta, Franco Baldini, per il momento ha pensato a due nomi, come riportato da “Tuttomercatoweb“.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Calciomercato Roma, Pochettino o Spalletti in caso di esonero di Fonseca

La prima scelta di Franco Baldini è Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham con cui l’anno scorso è arrivato fino in finale di Champions League. Esonerato a inizio stagione, vorrebbe però aspettare una “big” d’Europa. Dovesse rivelarsi una pista non praticabile, la soluzione più semplice e immediata per Baldini sarebbe quella del terzo ritorno di Luciano Spalletti. Un nome però di certo non gradito a gran parte della piazza, dopo lo strappo con Totti anche se nel frattempo l’ex capitano è uscito dalla società.

