Roma, dalla Spagna: “Marcelino può sostituire Fonseca”

Roma, Paulo Fonseca ancora sulla graticola? Il presidente James Pallotta ha confermato il suo allenatore esponendosi pubblicamente sui social. E del resto imputare all’allenatore portoghese tutti gli ultimi risultati della squadra sarebbe ingeneroso.

Dopo aver guidato molto bene la squadra nella prima parte della stagione adesso qualcosa sembra essersi rotto, lo testimoniano le tante sconfitte accumulate in questo 2020 e il rischio di perdere anche il piazzamento Europa League. Fonseca sta sperimentando anche altre soluzioni tattiche per far sì che la sua Roma possa reagire e tornare grande. Avrà però bisogno della massima collaborazione da parte dei calciatori che compongono la rosa giallorossa.

Anche perché dalla Spagna arrivano già i primi rumors riguardo la sua possibile sostituzione sulla panchina giallorossa.

Roma, rumors dalla Spagna su Marcelino

Secondo quanto riporta infatti il portale “Todofichajes.com” la Roma starebbe già pensando all’eventuale sostituto di Paulo Fonseca alla fine di questa stagione. E l’avrebbe individuato in Marcelino García Toral, tecnico che attualmente si ritrova senza panchina dopo essere stato esonerato dal Valencia all’inizio di questa stagione.

L’allenatore asturiano, 54 anni, è in cerca di una nuova avventura calcistica e la Roma sarebbe interessata a lui, che in passato ha allenato – oltre il Valencia – anche il Villarreal e il Siviglia.

