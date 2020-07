E’ davvero un momento molto negativo per la Roma. La terza sconfitta consecutiva della formazione giallorossa apre una crepa profonda nella crisi. Dopo aver dato l’addio al quarto posto, adesso anche il quinto è a rischio visto che il Napoli, l’avversario di ieri sera, ha compiuto l’aggancio a quota 48.

Va detto che i partenopei sono già di fatto in Europa League, visto che hanno vinto la Coppa Italia e il piazzamento è tra le prime. La Roma ora dovrà stare attenta al ritorno del Milan, altra squadra che è in salute. Paulo Fonseca dovrà dimostrare di saper trovare il bandolo della matassa e far reagire i suoi calciatori soprattutto dal punto di vista psicologico.

Roma, finalmente il ritorno di Zaniolo

Il tecnico portoghese ha un po’ sorpreso tutti quando al minuto numero 66 ha gettato nella mischia Nicolò Zaniolo. Dopo quasi sei mesi dall’infortunio patito al ginocchio contro la Juventus, era il 12 gennaio, si è rivisto in campo il talentuoso numero 22 della Roma. Capelli sempre più biondi, ha una condizione fisica che logicamente non può essere ancora delle migliori.

Fonseca ha annunciato che presto lo potremo vedere giocare anche dal primo minuto. La sua presenza può essere fondamentale in un finale di stagione nel quale servirà il suo talento e la sua spregiudicatezza per uscire fuori da quello che per i tifosi sembra essere un vero e proprio incubo.

