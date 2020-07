Roma, ritorno in campo Zaniolo: il retroscena di Vigorelli

La Roma a Napoli è andata incontro all’ennesima sconfitta del 2020, ma quanto meno ha recuperato Zaniolo: il retroscena raccontato dal suo procuratore Claudio Vigorelli.

A Napoli per la Roma è arrivata l’ennesima sconfitta di un 2020 da incubo. Da +4 sull’Atalanta a -15, con il quarto posto ormai irraggiungibile. Eppure allo stadio “San Paolo” una notizia positiva è pure arrivata. Si tratta del ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. La sua assenza evidentemente ha influito sui risultati della Roma in questo 2020 e così l’allenatore Paulo Fonseca è ben felice di riaverlo a disposizione. Potrà essere di grande aiuto per salvare la sua panchina al momento diventata traballante. E anche per questo motivo ieri non ha esitato a mandarlo subito in campo.

La scelta di farlo giocare ieri nel secondo tempo è sembrata in contrasto con quanto detto alla vigilia di Roma-Udinese, sul fatto che Zaniolo non fosse pronto. E invece l’agente del talento giallorosso, Claudio Vigorelli, ha spiegato in esclusiva a “Calciomercato.it” come stanno realmente le cose.

Calciomercato Roma, una big di Serie A su Fonseca

Zaniolo torna in campo: il retroscena di Vigorelli

Il ritorno in campo dopo 175 giorni è stato festeggiato da tutta la famiglia Zaniolo e dal suo procuratore Claudio Vigorelli che ha parlato in esclusiva su “Calciomercato.it” raccontando anche un retroscena: “Abbiamo vissuto con grande gioia questo momento. Era già da un po’ di settimane che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo è stato un sollievo per tutti. È un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano”.

Zaniolo sarà un’arma in più a disposizione della Roma nel finale di campionato, in cui si spera finirà il “rodaggio” per farsi trovare prontissimo per gli ottavi di finale di Europa League, ancora di salvataggio di una stagione per il resto molto deludente.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!