Calciomercato Roma, gli occhi dei giallorossi su Mady Camara

Il calciomercato Roma si arricchisce di un altro nome, di un altro possibile rinforzo per la prossima stagione. Un centrocampista giovane che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro.

Mohamed Mady Camara è un mediano di 23 anni che milita nel campionato greco, con la maglia dell’Olympiacos. Quella attuale è stata per lui una stagione davvero magica, nella quale ha collezionato 46 presenze, un perno insostituibile della formazione ellenica. Per lui anche sei gol e tre assist.

Calciomercato Roma, che concorrenza per Camara

Come riporta Football Italia per il centrocampista dell’Olympiacos è in corsa anche la Roma, che si aggiunge ad altre formazioni di serie A come Fiorentina e Milan che sono molto interessate al calciatore 23enne. L’agente di Camara è stato anche in Italia già per prendere contatti con i club.

C’è però molta differenza tra le richiesta del club greco e le offerte finora pervenutegli. L’Olympiacos infatti chiede per il mediano una somma di 15 milioni di euro, mentre Milan e Roma sarebbero pronte a mettere sul piatto non più di 7-8 milioni. La Fiorentina invece pare intenzionata ad alzare la posta per il nazionale della Guinea.

