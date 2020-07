Infortunio Smalling, l’esito degli esami: la Roma perde il difensore

Infortunio Smalling, l’esito degli esami strumentali a Villa Stuart: la Roma perde il difensore centrale inglese per una decina di giorni. .

Piove sul bagnato in casa Roma. L’allenatore Paulo Fonseca, la cui panchina inizia a traballare a causa dei risultati disastrosi di questo 2020, dovrà fare a meno di Chris Smalling. Il difensore centrale inglese nella partita contro il Napoli era uscito dal campo dopo una mezzora di gioco. Gli esami strumentali svolti a Villa Stuart hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore della gamba destra per il quale sarà necessario uno stop di 7-10 giorni.

Infortunio Smalling, Fonseca deve cambiare la difesa

A questo punto è Smalling salterà le partite contro Parma, Brescia e probabilmente Verona. L’obiettivo di Fonseca sarà quello di non rischiare rientri frettolosi e averlo magari a disposizione per la partita più difficile (sulla carta) contro l’Inter. Sulla carta perché la Roma in questo periodo sta soffrendo contro tutte le avversarie, basti pensare alla brutta figura fatta contro l’Udinese che sta lottando per non retrocedere.

Senza Smalling Fonseca dovrà decidere se insistere con la difesa a tre che sarebbe composta da Ibanez, Mancini e Fazio – quest’ultimo a dir poco disastroso nelle ultime uscite – o se tornare al classico 4-2-3-1.

