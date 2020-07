NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI MIRABELLI – Sicuramente non è un buon periodo per la società capitolina, che domani sera giocherà contro il Parma dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Milan, Udinese e Napoli. Anche dal punto di vista dirigenziale e proprietario, il presidente James Pallotta sta attendendo sviluppi sul fronte Stadio e sul fronte cessione.

Mirabelli, stoccata alla Roma

Intanto a proposito dei giallorossi, l’ha toccata piano, come si suol dire di questi tempi, l’ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, il quale in un intervento a ‘Radio Kiss Kiss’ ha parlato della Roma in maniera non proprio carina: “Non stanno vivendo un grande momento. Amo fare il dirigente, amo il mio lavoro, ma voglio essere titolare del mio ruolo. Oggi alla Roma sarebbe impossibile. Non accetto un progetto giusto per andare a fare il burattino di qualcun altro“, ha detto l’ex dirigente del club lombardo.

