NOTIZIE AS ROMA FUTURO ALLENATORE PANCHINA A RISCHIO – Poco fa vi abbiamo parlato del rischio concreto di un esonero (l’ennesimo della proprietà americana) per Paulo Fonseca, che con le prossime due partite, in casa contro il Parma e in trasferta a Brescia potrebbe giocarsi il posto.

Baldini tra Spalletti e Pochettino

Dal futuro allenatore al futuro presidente, tantissimi i dubbi che sicuramete non fanno bene alla squadra in un momento delicato come questo. Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, chi sta lavorando alla cessione della Roma è il presidente Pallotta, chi sta lavorando, invece, al futuro tecnico del club è invece il suo, ormai, braccio destro, Franco Baldini. Nella speranza che la Roma possa ‘aggiustarsi’ con l’attuale allenatore, è molto suggestiva, ma allo stesso tempo concreta, l’ipotesi di un terzo clamoroso ritorno di Luciano Spalletti nella capitale. Nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato nella tenuta del tecnico toscano, tra Certaldo e Montespertoli.

Allo stesso tempo, l’altro nome che piace è quello di Mauricio Pochettino. Il consulente storico di Pallotta da anni è affascinato da Mauricio Pochettino, fermo dopo aver interrotto la sua esaperienza al Tottenham dove era arrivato anche grazie a Baldini.

Panchina Roma, spunta De Rossi

Qualora il tecnico portoghese non dovesse riuscire a convincere James Pallotta, allora in quel caso scatterebbe l’esonero e la panchina, sempre secondo il noto quotidiano sportivo, potrebbe essere affidata ad un traghettatore come Alberto De Rossi.

