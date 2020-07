CalLuis Enrique (2011/12, andato via per sua scelta dopo una sola stagione), Zdenek Zeman (2012/13, esonerato alla 23a giornata), Aurelio Andreazzoli (2012/13, rimasto fino alla fine della stagione, culminata con la vittoria in Coppa Italia della Lazio in finale proprio sui giallorossi), Rudi Garcia (2013/14, 14/15, 15/16, esonerato alla 19esima giornata), Luciano Spalletti (2015/16, 2016/17, andato via per sua scelta e scadenza contratto), Eusebio Di Francesco (2017/18, 2018/19, esonerato alla 26a giornata), Claudio Ranieri (2018/19, andato via per scadenza contratto), Paulo Fonseca (2019/20 – in corso).

LEGGI ANCHE Roma-Parma, Fonseca torna alla difesa a quattro?

LEGGI ANCHE Roma, Pjanic al Barcellona porta in dote un gruzzoletto

Fonseca in bilico

Questo è tutto quello che è clamorosamente accaduto negli ultimi 9 anni sulla panchina del club capitolino, da quando è arrivata la nuova proprietà americana (prima Di Benedetto, poi Pallotta). Numeri da far girar la testa, che adesso iniziano a impensierire anche l’attuale tecnico, Paulo Fonseca. Il portoghese per la seconda volta in stagione è al terzo ko consecutivo in campionato, un 2020 spaventoso per la Roma: 4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, equivale a 13 punti in 13 giornate, che solo in questo anno solare, la porterebbe ad una posizione parziale al 17esimo posto, contando solo il 2020.

LEGGI ANCHE Cessione Roma, James Pallotta fissa il prezzo

Esonero Fonseca, la quota dei bookmaker scende

Secondo il l’agenzia di scommesse Goldbet, la quota dell’esonero di Fonseca vale ben 4 volte la posta. Ma un numero che è destinato, se dovessero continuare questi risultati, a scendere ancora di più, visto che qualche giorno fa, in lavagna il suo esonero era quotato a 6. La quota di 1,20 invece è quella di una permanenza.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!