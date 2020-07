Roma, le condizioni di Chris Smalling: si teme lo stop

Per la Roma è un momento davvero nero. Non solo le tre sconfitte consecutive, ma a Napoli si è verificato anche un infortunio per la colonna della difesa giallorossa Chris Smalling.

Dopo una mezzora di gioco infatti il centrale inglese ha alzato bandiera bianca e ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Per lui si era intuito un problema muscolare, all’adduttore destro. Al suo posto è entrato Fazio che non è riuscito a dare grande sicurezza al pacchetto arretrato.

Mentre si cerca di capire anche quale sarà il futuro di Smalling nella prossima stagione, con la Roma che spera di trattenere il difensore inglese, per il momento la preoccupazione è legata al futuro prossimo e alle sue condizioni fisiche.

Roma, per Smalling 15 giorni di stop?

Come riporta “Il Mattino” le condizioni di Smalling fanno pensare che per il difensore inglese possa arrivare uno stop di almeno 10-15 giorni. E sarebbe senz’altro una pessima notizia per una Roma già in difficoltà. Nel caso in cui l’ex Manchster United dovesse dare rimanere ai box per due settimane, a quel punto salterebbe le partite contro Parma, Brescia, Verona e Inter.

