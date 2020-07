Roma-Parma, Michael Fabbri l’arbitro. Il fischietto di Ravenna è stato designato per la gara dell’Olimpico.

ROMA – Michael Fabbri l’arbitro di Roma-Parma. Il fischietto ravennate sarà coadiuvato da Liberti e Gori mentre il quarto uomo della sfida sarà Pezzuto. Al Var toccherà a Mazzoleni e Del Giovane.

I precedenti

I precedenti con la Roma sono otto. L’ultima direzione risale proprio alla sfida di andata contro il Parma, sfida finita con il risultato di 2-0 per i giallo-blu. Insomma non un buon precedente per la squadra di Fonseca chiamata a vincere per non perdere il treno Europa.

